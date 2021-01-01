Тинькофф Страхование-онлайн оформление полисов, покупака, быстрая доставка
Тинькофф Страхование

Страхование в Тинькофф - купите онлайн 

Страхование КАСКО

  • Ремонт стекол, фар и зеркал без справок
  • Оперативная доставка полиса КАСКО 
  • Простой и удобный онлайн калькулятор
Рассчитать стоимость

Страхование ОСАГО

  • Отсутствие ненужных услуг 
  • Оформление для любого региона России
  • Бонусы и скидки за аккуратную езду
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Страхование ВЗР

  • Безлимитное медицинское страхование
  • Подходит для шенгенской визы
  • Связь с менеджером 24/7
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Страхование COVID-19

  • Без скрытых ограничений
  • Действует в любой стране
  • Оперативная обработка
Коронавирус COVID-19
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Преимущества покупки онлайн на официальном сайте

Онлайн оформление

Вся процедура, в том числе и получение полиса, производиться удаленно для любого региона РФ

Простой расчёт стоимости

Онлайн калькулятор позволит рассчитать итоговую стоимость полиса с учетом всех коэффициентов и скидок

Быстрое получение полиса

Доставка КАСКО производиться курьером в течение 24 часов, ОСАГО приходит на электронную почту за 1-2 минуты

Простая оплата прямо на сайте

Вы можете оплатить полис прямо на сайте, заполнив короткую форму с данными

Процесс оформления 

Используя онлайн калькулятор, рассчитываем цену вашего полиса

Заполняем форму с данными и оплачиваем полис банковской картой

Получите полис на e-mail или курьерской доставкой

Оформить КАСКО
Оформить ОСАГО

Почему именно Тинькофф Страхование? «Тинькофф Страхование» это компания, созданная в 2013 году и предоставляющая различные виды страховок, а именно: на наземный транспорт, имущество, здоровье, путешествия и пр. Отличительной особенностью фирмы является полное отсутствие филиалов или представительств, т. к. все операции по оформлению и получению страхования осуществляются в онлайн режиме. При этом, система оформления полностью прозрачна, нет никаких скрытых комиссий или лимитов. Более того, благодаря онлайн калькулятору вы можете узнать итоговую стоимость и ее составляющие, что позволит вам отрегулировать цену, убрав лишние услуги. Наконец, нельзя не отметить оперативную техподдержку, работающую 24 часа без выходных. Оформление страховки займет всего несколько минут вашего времени, после чего, в течение суток вы получите полис на электронную почту или курьерской доставкой на дом.

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