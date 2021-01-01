Тинькофф Страхование-онлайн оформление полисов, покупака, быстрая доставка

Почему именно Тинькофф Страхование? «Тинькофф Страхование» это компания, созданная в 2013 году и предоставляющая различные виды страховок, а именно: на наземный транспорт, имущество, здоровье, путешествия и пр. Отличительной особенностью фирмы является полное отсутствие филиалов или представительств, т. к. все операции по оформлению и получению страхования осуществляются в онлайн режиме. При этом, система оформления полностью прозрачна, нет никаких скрытых комиссий или лимитов. Более того, благодаря онлайн калькулятору вы можете узнать итоговую стоимость и ее составляющие, что позволит вам отрегулировать цену, убрав лишние услуги. Наконец, нельзя не отметить оперативную техподдержку, работающую 24 часа без выходных. Оформление страховки займет всего несколько минут вашего времени, после чего, в течение суток вы получите полис на электронную почту или курьерской доставкой на дом.